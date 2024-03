صحة ذي قار تعلن عن 11 حملة رقابية في اسواق الناصرية خلال الاسبوع الاول من رمضان

2024-03-21 17:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير القطاع الناصرية الصحي الاول ان حملات رقابية شهدتها اسواق الناصرية في صوب الشامية لمتابعة البضائع الموجودة. وذكر الدكتور حيدر نبيل في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان هذه الحملات شملت الاسواق ومحال بيع المواد الغذائية في احياء صوب الشامية. واضاف، ان الحملات الرقابية بلغت 11 حملة...

