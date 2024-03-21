2024-03-21 17:00:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت دراسة نشرها موقع “نيوزويك” عن أوجه تشابه مقلقة بين التغيرات اللاجينية التي لوحظت لدى الأفراد الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية وأولئك الذين يدخنون، ما يسلط الضوء على المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية. بقيادة كيارا هيرزوغ، الباحثة في معهد صحة المرأة التابع لكلية لندن الجامعية وجامعة إنسبروك، قامت الدراسة بفحص تأثير كل […]

ظهرت المقالة السجائر الإلكترونية قد تسبب تغييرات جينية في الحمض النووي أولاً على ايرث نيوز.