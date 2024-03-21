النجف .. اعتقال امرأة وشاب حاولا بيع طفل رضيع مقابل 10 ملايين دينار

2024-03-21 17:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقاء القبض على امرأة وشاب حاولا بيع طفل مقابل مبلغ مالي مقداره 10 ملايين دينار وذلك في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بناءً على معلومات استخبارية حول وجود امرأة تقوم بأعمال الاتجار بالبشر، وتروم بيع أحد الأطفال على الفور تم تشكيل فريق عمل وأخذ الموافقات القضائية الأصولية والانتقال إلى مكان الحادث الواقع في النجف – منطقة البراكية، مشيرا الى القاء القبض بالجرم المشهود على المتهمة مواليد 1990، والمتهم تولد 2005 .

وأوضح أن المتهمين كانا يرومان بيع طفل بحوزتهما يبلغ من العمر (أقل من سنة ) مقابل مبلغ من المال مقداره (عشرة ملايين دينار عراقي )، وأثناء حضورهما لغرض بيع الطفل أعلاه بالمنطقة المذكورة أنفا إلى أحد مصادر الاجهزة الامنية تم القبض عليهما.

وأضاف المصدر انه تم ضبط بحوزة المتهم دراجة نارية نوع "ياماها" زرقاء اللون، وكذلك داخل حقيبة المتهمة المذكورة أنفا (أمبولة زجاجية صغيرة الحجم على شكل حلزوني ) يشتبه بها بأنها تستخدم لتعاطي المخدرات، مشيرا الى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.