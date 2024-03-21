2024-03-21 17:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصل الرباع العراقي البارالمبي مسلم عقيل، يوم الخميس، على الوسام البرونزي في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال الجارية بشرم الشيخ المصرية المؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.

وقالت عضوة المكتب الاعلامي سميرة الداغستاني لوكالة شفق نيوز، إن "حصول الرباع مسلم عقيل على الوسام البرونزي في بطولة كأس العالم برفع الاثقال البارالمبي يعد إنجازا كبيراً كونه واجه اقوى ابطال العالم".

واضافت ان "الانجاز تحقق بعد دعم كبير من رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد والاتحاد العراقي لرفع الاثقال البارالمبي، مؤكدة "تهيئة كل متطلبات النجاح لكل الرباعين العراقيين بضمنهم البطل مسلم عقيل".

وبينت ان "الرباع العراقي رسول كاظم كان قد حصل في البطولة ذاتها على الوسام الذهبي والذي كان اول وسام للعراق في البطولة".

وتألف الوفد العراقي للأثقال البارالمبي من عقيل حميد رئيساً للوفد وحسن رضا اداري الوفد والمدربين الدكتور ثامر غانم وفلاح حسن واللاعبين، فارس سعدون ورسول كاظم ومسلم عقيل ومصطفى سلمان وأحمد مصطفى، واللاعبات ذكرى زكي وغرام رعد وزهراء غربي ورسل عبد الرزاق.