كانت "جاثمة" في مطار بغداد.. اعادة طائرة عراقية الى الخدمة بمحركات جديدة

2024-03-21 17:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت ادارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، مباشرة العمل لإعادة الطائرة من طراز B737-800 الى الخدمة.

وقالت الادارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "ملاكات الشركة الهندسية والفنية، باشرت بإجراءات ربط المحارق (المحرك) عدد (2) على الطائرة من طراز B737-800 صاحبة علامة التسجيل YI-ASS بعد إعادة صيانتها في إحدى الشركات المختصة والرصينة".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم أن "البدء بأعمال إعادة هذه الطائرة تم في غضون أقل من 24 ساعة على إعادة مثيلتها من ذات الطراز وهي سابقة مهمة وتعكس جدية خطة إعادة الطائرات الجاثمة الى الخدمة والتي يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وتابع عبد المنعم أن "إجراءات الربط والفحص تتم بأيادٍ عراقية ووفق أعلى شروط السلامة والإلتزام التام بجميع التعليمات المعتمدة والصادرة عن الشركة المُصنعة".

وتعد هذه سادس طائرة تتم اعادتها الى الخدمة من بين 22 طائرة جاثمة في مطار بغداد.





