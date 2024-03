كهرباء ذي تنفذ حملة صيانة استباقية في سوق الشيوخ استعدادا للصيف المقبل

2024-03-21 17:40:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية توزيع كهرباء ذي قار انها نفذت حملة صيانة على الشبكة الكهربائية بقضاء سوق الشيوخ استعدادا لفصل الصيف المقبل.وذكر مدير التوزيع عبد المجيد علاء في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان ” أعمال الصيانة نفذت خلال اليومين الماضيين وشملت خمس محولات في مناطق حي العرب، وحي السعد...

