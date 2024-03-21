2024-03-21 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر شباط.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس وزراء الإقليم سيكمل النقص في المبالغ التي أرسلتها بغداد من الإيرادات الداخلية، وسيدفع رواتب الموظفين لشهر شباط والمبلغ الكلي هو 949 مليار دينار".

وأضاف، أن "وزارة المالية بانتظار قرار مجلس الوزراء وقد أكملت جميع القوائم وجداول التوزيع، وموعد المباشرة سيكون أما يوم غد الجمعة أو السبت".

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أعلنت في 11 آذار الجاري، اطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر إقليم كردستان.

يشار إلى أن وزارة المالية في حكومة كردستان أعلنت أول أمس الثلاثاء أن وزارة المالية الاتحادية مولت 59% من مجموع رواتب الإقليم وحرمت 41% من متقاضي الرواتب من مستحقاتهم".

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأكدت المحكمة الاتحادية في 12 من الشهر الجاري، ضرورة "إسراع" وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان في توطين رواتب موظفي الإقليم، منوهة في الوقت نفسه إلى أن رواتب الموظفين التي لم يكتمل توطينها تصرف "نقداً" لحين "استكمال" العملية.