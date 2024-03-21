رباع عراقي يحصد الوسام البرونزي في بطولة مؤهلة لبارالمبياد باريس

2024-03-21 17:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصل رباع عراقي، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، على وسام برونزي في بطولة مؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.

وقال الاتحاد البارالمبي لرفع الاثقال في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان الرباع، مسلم عقيل، حصل اليوم، على الوسام البرونزي في بطولة كأس العالم بمدينة شرم الشيخ في مصر والمؤهلة الى بارالمبياد باريس".

وكان الرباع مسلم عقيل، كان قد حجز في آب 2023، بطاقة التأهل إلى بارالمبياد باريس، بعد حصوله على المركز الخامس، إثر رفع 166 كغم، ضمن منافسات العالم برفع الأثقال التي جرت فعالياتها في آب الماضي في دبي بمشاركة 500 رياضي من 40 دولة.