الدولار يغلق على انخفاض بنهاية الأسبوع في بغداد

2024-03-21 17:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

فيما تشهد بورصة أربيل عاصمة إقليم كوردستان إغلاقاً بالتزامن مع عطلة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية.