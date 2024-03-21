2024-03-21 17:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك الوطني السويسري يوم الخميس أنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي، وهي خطوة مفاجئة تجعل سويسرا أول مركز مالي رئيسي يعلن عن خفض في الأشهر الأخيرة.

وأرجع رئيس البنك المركزي السويسري المنتهية ولايته توماس جوردان الفضل إلى جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم في البلاد، وسيسري التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1.5% اعتبارا من يوم الجمعة.

وقال للصحفيين: "لقد أصبح تخفيف سياستنا النقدية ممكنا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة".

وأضاف جوردان: "منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى أقل من 2%، وبالتالي في النطاق الذي نعادله مع استقرار الأسعار..

ووفقا لتوقعاتنا الجديدة، من المرجح أيضا أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة".

وكان لهذه الخطوة، التي قالت وسائل إعلام سويسرية إنها فاجأت البعض، تأثيراً فورياً تقريبا على الفرنك السويسري، الذي انخفضت قيمته مقابل اليورو.

وتم تداول الفرنك عند 1.02 يورو اليوم الخميس، بانخفاض عن 1.03 يورو في اليوم السابق. وفي شهر يناير الماضي، بلغت العملة السويسرية أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملة الأوروبية حيث تجاوزت 1.07 يورو.