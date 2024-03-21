كمين ينهي "عملية تجارية" ببيع طفل بمبلغ 10 ملايين دينار في النجف

2024-03-21 17:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، بان قوة أمنية نصبت كميناً أحبطت فيه عملية بيع طفل بمبلغ 10 ملايين دينار في محافظة النجف.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "بناءً على معلومات أستخبارية حول وجود امرأة تقوم بأعمال الاتجار بالبشر وتروم بيع أحد الأطفال على الفور تم تشكيل فريق عمل وأخذ الموافقات القضائية الأصولية والانتقال إلى مكان الحادث الواقع في قضاء النجف الاشرف – منطقة البراكية والقبض بالجرم المشهود على المتهمة تولد 1990 والمتهم تولد 2005".

وأضاف، ان المتهمين "كانا يرومان بيع طفل بحوزتهما لدى المتهمة يبلغ من العمر (أقل من سنة) مقابل مبلغ من المال قدرة (عشرة ملايين دينار) وأثناء حضورهما لغرض بيع الطفل أعلاه بالمنطقة المذكورة أنفا إلى أحد مصادر الاجهزة الامنية تم القبض عليهما وضبط بحوزة المتهم دراجة نارية وكذلك داخل حقيبة المتهمة (أمبولة زجاجية صغيرة الحجم على شكل حلزوني) يشتبه بها بأنها تستخدم لتعاطي المخدرات".

وأشار المصدر الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".



