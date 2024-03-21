2024-03-21 17:54:08 - المصدر: منصة إيشان

رأى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح صبحي، أن “الأمور قد خرجت عن السيطرة”، بعد قرار الحزب بمقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، وتلويحه بمقاطعة العملية السياسية. وقال صبحي في حديث لـ “إيشان”، إن “الديمقراطي الكردستاني قاطع العملية الانتخابية بسبب الغبن الموجود في قرارات المحكمة الاتحادية، وهذا القرار جدي وستكون هناك قرارات أخرى رديفة للقرار، وكل الاحتمالات […]

ظهرت المقالة نائب عن الديمقراطي الكردستاني: الأمور خرجت عن السيطرة.. والانتخابات “مستحيلة” من دوننا أولاً على Eishan.