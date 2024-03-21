2024-03-21 17:54:08 - المصدر: منصة إيشان

ما إن صدر قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، حتى عاد إلى أذهان العراقيين، ما حصل مع حزب تقدم، الذي تلقى “ضربة” بإنهاء عضوية رئيسه محمد الحلبوسي من البرلمان. كان حزبا تقدم والديمقراطي الكردستاني، مصطفين إلى جانب الكتلة الصدرية، وشكّلوا تحالفاً ثلاثياً سمّوه بـ “إنقاذ وطن”، وحاول تشكيل حكومة “الأغلبية […]

ظهرت المقالة هل سيشكّل معارضة مع الصدر؟.. قراءة لتهديد بارزاني بالانسحاب من العملية السياسية أولاً على Eishan.