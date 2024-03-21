تلفزيون رووداو: السوداني يزور أربيل اليوم

2024-03-21 17:58:51 - المصدر: رووداو

رووداو ديجيتال

من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أربيل اليوم على رأس وفد من الحكومة العراقية.

وسيحضر السوداني والوفد المرافق مأدبة إفطار على جبل كورك مع رئيس حكومة إقليم كوردستان.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، سيلقي السوداني كلمة بالمناسبة.

في وقت سابق الخميس، هنأ السوداني الشعب الكوردي في إقليم كوردستان والشعب العراقي عموماً بمناسبة عيد نوروز، مؤكداً أنه "لا بديل عن العمل معاً وإعلاء قيم الشراكة".

وقال في تهنئته "مرة أخرى يحل نوروز على ربوع بلدنا، وأبناء وطننا مستمرون في العمل والبناء وترسيخ الخطى لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة للعراقيين في ضوء البرنامج الحكومي المعبر عن حاجاتهم وطموحاتهم".

وأكد أكثر من مصدر زيارة السوداني إلى أربيل، دون تأكيد ما إذا كان سيلقي كلمة خلال المأدبة، التي ستجري على هامشها محادثات بين مسرور بارزاني والسوداني حول القضايا العالقة، خصوصاً المالية منها.

كما أكد أحد السفراء لدى العراق الذي وصلوا إلى عقرة الأربعاء للمشاركة في احتفالات نوروز، التحضيرات للمأدبة والاجتماع.

ولفت إلى أن بعض السفراء توجهوا إلى جبل كورك لحضور المأدبة والمشاركة في الاجتماع.