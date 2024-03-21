البورصات المحلية تغلق على استقرار بسعر الدولار

2024-03-21 18:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أغلقت البورصات المحلية لبيع العملة الأجنبية، في بغداد ومحافظات عدة، مساء اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، على استقرار بسعر صرف الدولار أمام الدينار.

وسجل سعر البيع في بغداد عند 149500 دينار للمائة دولار، وفي البصرة 149600 ديناراً.

في النجف والموصل سجل ذات السعر عند 149650 ديناراً.

ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالسعر الرسمي (1320 دينارا).

وتوقعت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، استمرار الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، "الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا مستمرا وبشكل تدريجي بسعر صرف الدولار في السوق الموازي، وهذا سيدفع نحو السيطرة الكاملة الرسمية على الدولار، وسيدفع الى خفض الأسعار في السوق، بعدما ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي".

وعزا الانخفاض الحاصل في سعر الصرف الى "القرارات والإجراءات المتخذة منذ اشهر لمواجهة أزمة الدولار، فنحن منذ البداية قلنا ان حل الأزمة يحتاج الى وقت، حتى تظهر نتائج تلك القرارات والإجراءات".