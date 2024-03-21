2024-03-21 18:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقترحت وزارة الدفاع التركية، إنشاء "مركز عمليات مشترك" مع العراق لمحاربة حزب العمال الكوردستاني، فيما ردت بغداد بشكل إيجابي"، بحسب ما أفاد به مسؤول بوزارة الدفاع التركية.

وعقد مسؤولون أتراك وعراقيون كبار، بينهم وزيرا الدفاع، محادثات في بغداد الأسبوع الماضي لمناقشة مسائل أمنية منها إجراءات محتملة ضد حزب العمال الكوردستاني، وذلك بعدما حذرت تركيا من أنها ستشن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.

وقال المسؤول، إن "العراق يعد هذا الحزب أيضاً تهديدا له، وتفاعلوا بشكل إيجابي مع عرضنا تأسيس مركز عمليات مشترك والتعاون في الحرب ضد الإرهاب".

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، ناقش الجانبان أيضا الاستعدادات لزيارة مقررة للرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد، والمتوقع أن تكون بعد شهر رمضان.

وأفاد المسؤول بأن أنقرة تريد إدراج مركز العمليات المشترك في وثيقة استراتيجية أوسع نطاقا يعتزم أردوغان التوقيع عليها خلال الزيارة.

ونفذت أنقرة عمليات عسكرية عبر الحدود على مدى سنوات ضد حزب العمال الكوردستاني، ما جعل ما يقرب من نصف الأراضي السورية المتاخمة لتركيا وجميع الأراضي العراقية المتاخمة لها تحت سيطرة أو إشراف الجيش التركي.