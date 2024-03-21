وزير الصحة يفتتح عيادتين شعبيتين ببغداد ويكشف عن خطة لتوفير أدوية الأمراض المزمنة

2024-03-21 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاافتتح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عيادتين شعبيتين في بغداد، فيما كشف عن خطة لتوفير أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمئة.وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح عيادتين شعبيتين اليوم في منطقة الإسكان والصليخ بالعاصمة بغداد"، مبينا، أن "عيادة الإسكان تم تأهيلها بالكامل وهي ستقدم الخدمات لـ 30 ألف نسمة وتشمل اختصاصات مختلفة منها طب الأسرة والأطفال والنسائية وخدمة طب الأسنان والمختبرات والأمراض المزمنة".وأضاف، أن "إحياء وتأهيل العيادات الشعبية يأتي ضمن مشروع الوزارة، وهو سيتضمن كذلك خطة لإعادة العمل ببطاقة الأمراض المزمنة من خلال توفير أدويتها بنسبة 100‎% بما فيها الأدوية غالية الثمن ومنها الإنسولين".وأشار، إلى أن "إعادة إحياء مشروع العيادات المركزية يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية وإدخالها إلى الخدمة بما يليق بالمواطن"، لافتا، إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تأهيل عيادة أخرى وسيتم تأهيل جميع العيادات الشعبية التي تحتاج إلى عمل".