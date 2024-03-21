2024-03-21 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي، اليوم الخميس، عدداً من القضايا القانونية.وقال بيان لإعلام القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي وبحث معها عددا من القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين".