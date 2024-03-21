لجنة نيابية تقرر استضافة مسؤولين في "المركزي العراقي" لمناقشة آلية القروض والفوائد

2024-03-21 18:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، قرب استضافة المسؤولين في المصارف لمتابعة مبادرة البنك المركزي العراقي وآلية القروض والفوائد لتمويل المشاريع والقروض.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة شفق نيوز؛ أن "اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مبادرة البنك المركزي وآلية اطلاق القروض من المصارف لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وقروض الإسكان، إضافة إلى سلف الموظفين".

واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ستقوم بالفترة القادمة باستضافة المسؤولين في البنك المركزي والمدراء العامين في المصارف لمناقشة آلية منح القروض والفوائد ومدة التسديد على ان تكون فوائد متناقصة".