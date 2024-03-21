2024-03-21 18:48:09 - المصدر: منصة إيشان

عدّ النائب عن دولة القانون، ثائر مخيف، انسحاب البارتي من انتخابات الإقليم، “ورقة ضغط على بغداد”، فيما يرى أن الحزب قد “استعجل بطرح مشكلته”. وقال مخيف في حديث لـ “إيشان”، إن “انسحاب الديمقراطي الكردستاني من الانتخابات، لا يعد إلا ورقة ضعط لا تضر ولا تنفع من قبل حكومة كردستان على حكومة المركز بإطلاق الرواتب”. وبين، […]

ظهرت المقالة نائب عن دولة القانون: الديمقراطي “استعجل” بطرح مشكلته.. وانسحابه “ورقة ضغط” أولاً على Eishan.