2024-03-21 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفيرة الأميركية آلينا رومانوسكي تطوير التعاون والقانوني بين البلدين. وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن ” رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس الموافق 21/ 3 / 2024 سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي وبحث معها عدد من القضايا […]

ظهرت المقالة رئيس مجلس القضاء يبحث مع سفيرة أميركا تطوير التعاون القانوني بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.