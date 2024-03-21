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رئيس مجلس القضاء يبحث مع سفيرة أميركا تطوير التعاون القانوني بين البلدين

رئيس مجلس القضاء يبحث مع سفيرة أميركا تطوير التعاون القانوني بين البلدين
رئيس مجلس القضاء يبحث مع سفيرة أميركا تطوير التعاون القانوني بين البلدين
2024-03-21 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفيرة الأميركية آلينا رومانوسكي تطوير التعاون والقانوني بين البلدين. وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن ” رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس الموافق 21/ 3 / 2024 سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي وبحث معها عدد من القضايا […]

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