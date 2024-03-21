مدرب: كاساس سيدخل بأقوى تشكيلة في مواجهة الفلبين

2024-03-21 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتوقع المدرب الكروي سعد حافظ، أن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، سيدخل مواجهة الفلبين بأقوى تشكيلة ممكنة. وقال حافظ لـ”ايرث نيوز” إن “مباراة الفلبين لن تكون سهلة على المنتخب الوطني، لذلك فإن كاساس سيدخل بأقوى تشكيلة ممكنة لتحقيق الفوز فيها، كون كاساس يريد النقاط والأداء لأنه يعرف حجم الضغوط على الكادر التدريبي واللاعبين”. […]

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