الحكيم يناقش السفير التركي بثنائية "طريق التنمية وحصص المياه"

2024-03-21 19:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم مع سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، مشروع طريق التنمية وأهمية حصول العراق على حصته العادلة من المياه.

وقال بيان المكتب الإعلامي للتيار، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحكيم، استقبل كوناي، وتبادل معه وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة بما يحقق مصالح البلدين، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون في حل الإشكالات العالقة بما يحقق مصالح الجميع ويحفظ سيادة العراق على كامل أراضيه، كما جدد دعمه لجهود الحكومة في مجال الإعمار والتنمية وفرض القانون".

وبيّن الحكيم، بحسب البيان، أن "طريق التنمية مشروع حيوي، وأن تركيا شريك أساسي في هذا المشروع المهم في مسار التجارة الدولية، مؤكدا أيضا أهمية حصول العراق على حصته العادلة من المياه، مشددا على حفظ التعايش السلمي في المحافظات المتنوعة، وأهمية الاستقرار الاجتماعي كونه أحد مقومات الاستقرار الحالي".

وأشار إلى "ضرورة استبدال مهام التحالف الدولي بعلاقات ثنائية بينية بين بغداد وبعض دول التحالف بما يحفظ سيادة البلاد، مجددا دعوته لوقف فوري للحرب في غزة وإعمار القطاع وإغاثة النازحين".