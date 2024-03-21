موارد صلاح الدين: الأمطار رفدت نهر دجلة بـ2500 متر مكعب

2024-03-21 19:48:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكدت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، اليوم الخميس، أن الأمطار الأخيرة رفدت نهر دجلة بـ2500 متر مكعب.وقال مدير الموارد المائية في صلاح الدين بسام عبد الواحد عبد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمطار تساقطت بكميات كبيرة على محافظة صلاح الدين وعلى الحدود الشمالية للمحافظة ورفدت كل روافد عمود نهر دجلة بكمية من المياه تجاوزت حدود 2500 متر مكعب بالثانية"، مبينا، أنه "تم التعامل مع تلك الكميات حسب توجيهات وزارة الموارد المائية بتحريكها باتجاه قناة الثرثار؛ لغرض الاستفادة منها في فصل الصيف".وأضاف، أنه "تساقطت كميات كبيرة من الأمطار على طريق الوديان شمال المحافظة ومن ضمنها وديان قضاء بيجي والشرقاط ووادي أم الشبابيط والتي تجاوزت حدود 60 ملم ضمن محافظة صلاح الدين فيما تساقطت بكميات تجاوزت حدود 100 ملم على الوديان وتم التعامل معها عن طريق الآليات المتواجدة في محافظة صلاح الدين لدوائر الموارد المائية والدوائر الساندة وكذلك التعاون من قبل دوائر المحافظة وتوجيهات الحكومة في صلاح الدين عن طريق دوائر الماء والمجاري وكذلك عن طريق دوائر البلديات".وأكد، أنه "تم رفع المعوقات كافة وتسليك المياه عن طريق الجسور"، مبينا، أنه "لا توجد أضرار بشرية وهناك بعض الأضرار المادية فقط نتيجة لوجود بعض المتجاوزين على وادي أم الشبابيط".