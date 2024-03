بيان للنزاهة: مدير عام نفط ذي قار استغل منصبه بتعيين اشخاص من عائلة واحدة بصفة عقد واجر يومي

2024-03-21 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشفت هيئة النزاهة العامة عن قيام مدير عام شركة نفط ذي قار باستغلال منصبه الوظيفي بتعيين اشخاص من عائلة واحدة.وذكر بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان مدير عام شركة نفط ذي قار قام “بارتكاب مُخالفاتٍ واستغلالٍ للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاصٍ من عائلةٍ واحدةٍ بصفة عقود وأجراء...

