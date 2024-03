صحة ذي قار تواصل حملاتها الرقابية في اقضية شرق الناصرية

2024-03-21 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفذت شعبة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة ذي قار حملة صحية رقابية في قطاع الاهوار للرعاية الصحية شملت قضائي الفهود والچبايش وناحية المنار. وقال مسؤول شعبة الرقابة في الاهوار باسم فاضل ملوح في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن هذه الحملة استهدفت الكشف عن المواد المنتهية...

