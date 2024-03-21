"النقد الدولي" يطالب البنوك المركزية بمكافحة التضخم ومقاومة الضغوط السياسية

2024-03-21 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس، على ضرورة أن تقوم البنوك المركزية بمتابعة جهودها لمكافحة التضخم ومقاومة الضغوط السياسية لخفض تكاليف الاقتراض.

وحثت غورغييفا، صانعي السياسات لدى البنوك المركزية على "الصمود في وجه مطالب خفض الفائدة قبل أوانها، والتي تتوقع أنها ستتزايد مع تصويت نصف سكان العالم في انتخابات ستعقد هذا العام".

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن "استقلالية البنوك المركزية تحمي استقرار الأسعار بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لازدهار الاقتصادات".

وكتبت دون تحديد دولة بعينها أن مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع قرارات المصارف وتعيينات الموظفين تتزايد.

وتأتي تصريحات غورغييفا في عام من المقرر أن تجري فيه أكثر من 60 دولة لانتخابات.