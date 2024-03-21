أول تعليق من الفريق الركن سعد العلاق بعد حادثة "الامرة وشبكة الصفحات الوهمية"

2024-03-21 20:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق الفريق الركن سعد مزهر العلاق، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، بعد حادثة نقله الى إمرة وزارة الدفاع وأنباء تورطه بـ"شبكة وهمية" متورطة بابتزاز شباط وجنود.

وقال العلاق في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، "تتزاحم الأقاويل وتتعدد التهم وقد يصدق البعض بما يذكر وينسب لنا وبما يقال عنا وسنترفع عنها وعنهم".

وأضاف "لكننا ما زلنا نقول أن التاريخ يكتبه من عشق الوطن والأرض وقاتل الارهاب وقاد ثورة الحق ضد الباطل ولابد للحقيقة أن تتضح وتظهر ولو بعد حين، ثقتي بالله لا حدود لها وحسبي الله اصدق القائلين".

وأمس الاربعاء، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، احالة بعض الضباط الكبار الى الآمرة يمتلكون شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود من خلال صفحات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الفريق الركن سعد العلاق، واللواء سعد معن في صدارة قائمة الضباط المحالين للامرة، فضلا عن 14 ضابطا آخر برتب عقيد وعميد ولواء ومقدم".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "إحالة هؤلاء الضباط الى الآمرة بعد ثبوت تورطهم بإدارة شبكة الابتزاز، هي خطوة أولية لغرض محاكمتهم والتحقيق معهم، بعد سحب المناصب العليا منهم، حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير التحقيقات".