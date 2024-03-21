2024-03-21 20:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وثق مقطع فيديو رصدته عدسة "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، لحظة دخول عجلة لا تحمل أرقاماً مرورية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة من جهة شارع مطار بغداد.

الأمر مخالف للعادة حيث لا تسمح القوات الامنية والفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بدخول أي عجلة لاتحمل لوحات مرورية.

ولكن بعد التحقق اكتشفت "بغداد اليوم"، ان من يستقل العجلة فتيات الموضة "فاشنستات" نتحفظ على ذكر اسمائهن.

وبررن الـ "فاشنستات" عند سؤالهن عن كيفية دخولهن "المخالف للقانون" الى الخضراء بحصولهن على "موافقات خاصة" دون الكشف عن الجهة التي منحت هذا الترخيص.

71XyU41W5oo