تنويه مروري لقطع طريقين شرقي بغداد من الان وحتى ظهر الغد

2024-03-21 20:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، لقطع الطريق من منطقة الكمالية والمشتل باتجاه الفضيلة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ابتداء من الساعة 8 مساء لهذا اليوم ولغاية الساعة 12 ظهراً من يوم الغد الجمعة، سيتم قطع الطريق من منطقة الكمالية باتجاه الفضيلة ومن المشتل باتجاه الفضيلية لغرض مد خمسة خطوط للكهرباء من منطقة اعمال مجسر الفضيلية باتجاه محطة الكهرباء".

واضافت: نهيب مستخدمي الطريق الى سلك الطرق البديلة التالية:

- الطريق من الكمالية باتجاه المشتل سيكون: شارع البستان وشارع التراث باتجاه الصحفيين، والخروج الى منطقة المشتل.

-الطريق من المشتل بأتجاه الكمالية سيكون: الافرع المقابلة لمركز شرطة الرشاد باتجاه شارع المدارس والخروج الى منطقة الفضيلية الكمالية.