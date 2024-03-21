2024-03-21 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى ، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ، إضافة إلى دور القضاء في ترسيخ قوة القانون والعدل.وأكد الرئيس بحس بيان للرئاسة وتلقته ايرث نيوز أن “القضاء ركن مهم من أركان الدولة وركيزة أساسية من […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية: القضاء ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتقدمه أولاً على ايرث نيوز.