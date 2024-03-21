2024-03-21 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

علق الفريق الركن سعد مزهر العلاق، اليوم الخميس، بعد حادثة نقله الى إمرة وزارة الدفاع وأنباء تورطه بـ”شبكة وهمية” متورطة بابتزاز شباط وجنود. وقال العلاق في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته “إيرث نيوز”، “تتزاحم الأقاويل وتتعدد التهم وقد يصدق البعض بما يذكر وينسب لنا وبما يقال عنا وسنترفع عنها وعنهم”. وأضاف “لكننا ما زلنا […]

ظهرت المقالة سعد العلاق بعد حادثة الأمرة والصفحات الوهمية: لا بد للحقيقة أن تتضح ولو بعد حين أولاً على ايرث نيوز.