مساعدات موصلية لأهالي دهوك المتضررين من السيول والفيضانات (صور)

2024-03-21 20:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصلت مساء يوم الخميس، شحنة من المساعدات الانسانية منطلقة من أهالي محافظة نينوى الى محافظة دهوك لمساعدة السكان المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة قبل يومين.

وقال قائمقام محافظة دهوك اسماعيل محمد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المساعدات تضمنت 5 مركبات تحمل مواد منزلية ومستلزمات يومية"، مشيدا "بالمبادرة الجميلة من قبل السكان الموصليين بتوجيه من الحكومة المحلية".

وعبر محمد عن "شكره العميق لاهالي محافظة نينوى على التضامن والدعم".

يشار الى ان محافظ نينوى عبدالقادر دخيل قد زار صباح اليوم محافظة دهوك برفقة وفد يمثل تضامن اهالي نينوى مع أهالي دهوك في مواجهة الكارثة التي حلت بالمنطقة جراء الفيضانات والسيول التي تسببت في خسائر جسيمة للممتلكات والمنازل لمئات الأسر.