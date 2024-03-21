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بعد تداول اسمه ضمن “الضباط المبتزين”.. سعد العلاق ينشر هذا “البوست” على صفحاته

بعد تداول اسمه ضمن “الضباط المبتزين”.. سعد العلاق ينشر هذا “البوست” على صفحاته
بعد تداول اسمه ضمن “الضباط المبتزين”.. سعد العلاق ينشر هذا “البوست” على صفحاته
2024-03-21 21:00:09 - المصدر: منصة إيشان

نشر الفريق الركن سعد العلاق، اليوم الخميس، تدوينة رد فيها على تداول اسمه ضمن الضباط المبتزين. وقال العلاق في تدوينته التي تابعتها منصة “إيشان”: “تتزاحم الاقاويل وتتعدد التهم وقد يصدق البعض بما يذكر وينسب لنا وبما يقال عنا وسنترفع عنها وعنهم”. وأضاف: “لكننا ما زلنا نقول أن التاريخ يكتبه من عشق الوطن والأرض وقاتل الارهاب […]

ظهرت المقالة بعد تداول اسمه ضمن “الضباط المبتزين”.. سعد العلاق ينشر هذا “البوست” على صفحاته أولاً على Eishan.

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