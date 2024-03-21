2024-03-21 21:00:09 - المصدر: منصة إيشان

نشر الفريق الركن سعد العلاق، اليوم الخميس، تدوينة رد فيها على تداول اسمه ضمن الضباط المبتزين. وقال العلاق في تدوينته التي تابعتها منصة “إيشان”: “تتزاحم الاقاويل وتتعدد التهم وقد يصدق البعض بما يذكر وينسب لنا وبما يقال عنا وسنترفع عنها وعنهم”. وأضاف: “لكننا ما زلنا نقول أن التاريخ يكتبه من عشق الوطن والأرض وقاتل الارهاب […]

ظهرت المقالة بعد تداول اسمه ضمن “الضباط المبتزين”.. سعد العلاق ينشر هذا “البوست” على صفحاته أولاً على Eishan.