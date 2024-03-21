دهوك.. الهجرة توزع 250 حصة إغاثية للمتضررين من الأمطار والسيول

2024-03-21 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن توزيع (250) حصة إغاثية للمتضررين من الأمطار والسيول في دهوك.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موظفي فرع الوزارة في محافظة دهوك وزعوا حصصاً إغاثية عاجلة بين (250) أسرة متضررة من الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة خلال اليومين الماضيين".وأضافت، أن "الحصص تضمنت المساعدات الموزعة (سلات غذائية ومستلزمات منزلية)"، مشيرة، إلى أن "ذلك جاء بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو".وأعلنت وزيرة الهجرة، يوم أمس، استنفار كوادر الوزارة لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار في دهوك.