الليغا ترفض طلب ريال مدريد بشأن فينيسيوس

2024-03-21 21:06:01 - المصدر: واع

متابعة - واعرفضت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، طلب ريال مدريد إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام أوساسونا.وأشهر الحكم مارتينيز مونويرا البطاقة الصفراء في وجه فينيسيوس بسبب احتجاجه، ما يعني عدم مشاركة المهاجم البرازيلي أمام أتلتيك بلباو في الليغا؛ بسبب تراكم البطاقات.وبحسب صحيفة "ماركا"، حاول ريال مدريد إقناع لجنة المسابقات بسحب البطاقة الصفراء، واشتكى ريال مدريد في ادعائه من "حملة الكراهية" التي تعرض لها لاعبه، مع إهانات مثل "فينيسيوس يموت".وأوضحت الصحيفة، أن "ريال مدريد ذكر أن رد فعل فينيسيوس كان بسبب الإهانات المتكررة تجاهه"، وخلال 20 مشاركة له في الليغا، نال فينيسيوس خمس بطاقات صفراء؛ ما يعني غيابه أمام أتلتيك بلباو يوم 31 مارس، في الجولة الـ30 من الليغا".ولعب فينيسيوس جونيور، الموسم الحالي، 28 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 18 هدفا، وصنع ثمانية، ونال ثماني بطاقات صفراء".ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 72 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة الثاني".وبعد مواجهة أتلتيك بلباو، يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، يوم 9 أبريل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.