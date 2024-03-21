بعد موعد 30 تموز.. نائب يطرح 3 نقاط ضرورية قبل إغلاق مخيمات كردستان

2024-03-21 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طرح النائب صباح الشيخ حبيب، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، 3 نقاط ضرورية قبل إغلاق مخيمات النازحين في اقليم كردستان، وذلك بعد تحديد اغلاقها في 30 تموز المقبل من قبل الحكومة الاتحادية وإيقاف الدعم عنها.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مناطق واسعة من اقليم كردستان تعرضت لموجة فيضانات بسبب غزارة الامطار في الساعات 72 الماضية تسببت في اضرار مادية لمئات الأسر مادفعنا الى مطالب الحكومة الاتحادية والهجرة وكافة المؤسسات لمد يد العون لدعم المتضررين والتخفيف من وطأة ما حصل لهم".

واضاف "طالبنا بتعويضات للأسر المتضررة" لافتا الى، ان "موقف السوداني ووزارة الهجرة كان ايجابيا ونتوقع ان تكون هناك اجراءات للدعم الانساني ستبرز في الأيام المقبلة".

وأشار الى، ان "اغلاق مخيمات النازحين في اقليم كردستان بشكل شامل خطوة قد تؤدي الى انعكاسات سلبية على وضعهم الانساني".

ودعا حبيب الى "اعتماد خارطة طريق منذ 3 مراحل هي الاغلاق التدريجي والسعي الى انهاء العراقيل التي تمنع عودة وتأمين أكبر لمناطقهم مع تأمين الخدمات اللازمة التي تجعل عملية العودة ميسرة دون أي صعوبات".

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، قد اعلنت أول أمس الإثنين، عن "تحديد 30 تموز المقبل موعداً لإغلاق المخيمات بالكامل" مشيرة الى، ان "الوزارة ستسحب دعمها عن المخيمات بعد 30 تموز المقبل".

وأكدت ان "الحكومة اتخذت قرارات لتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم منها زيادة منحة العودة من مليون إلى 4 ملايين دينار".