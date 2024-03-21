تشكيلة منتخبنا الوطني في مواجهة نظيره الفلبيني

2024-03-21 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب المنتخب الوطني، الإسباني خيسوس كاساس، اليوم الخميس، تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة الفلبين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهةِ منتخب الفلبين في ملعبِ المدينة الرياضيّة بالبصرة ضمن التصفياتِ الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ضمت في حراسة المرمى جلال حسن وفي خط الدفاع زيد تحسين وريبين سولاقا وحسين علي وضرغام إسماعيل، أما في خط الوسط جاء كل من أسامة رشيد وأمير العماري وإبراهيم بايش وعلي جاسم، فيما جاء في خط الهجوم بشار رسن ومهند علي".