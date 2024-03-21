أحدهما بديلا عن سعد معن.. تغييرات في مناصب كبيرة بوزارتي الدفاع والداخلية

2024-03-21 21:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن تغييرات بمناصب "كبيرة" في وزارتي الدفاع والداخلية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "تم تكليف الفريق الركن حامد مهدي عبد العزيز الزهيري بمنصب المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع".

واضاف المصدر أنه تم ايضا "تكليف اللواء أمجد نوري العوادي بمهام المستشار الأمني لوزير الداخلية بديلا عن اللواء سعد معن".

وكشف مصدر أمني مطلع، مساء أمس الأربعاء، عن أسماء الضباط الذين تمت إحالتهم إلى الإمرة بعد تفكيك شبكة لـ"الابتزاز" الأمنية، ومنهم مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، قد أعلن يوم امس، عن اكتشاف شبكة "ابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية.