كاساس يعلن تشكيلة لاعبي المنتخب العراقي لمواجهة الفلبين في البصرة

2024-03-21 21:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس عن تشكيلة المنتخب الذي سيلاقي نظيره الفيتنامي اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساء، على ملعب البصرة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكرة القدم.

ويلاقي منتخب العراق نظيره الفلبيني بمواجهة الإياب في 26 من الشهر الجاري على ملعب ريزال التذكاري في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتألفت تشكيلة المنتخب العراقي من: جلال حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع: ريبين سولاقا وضرغام اسماعيل وزيد تحسين وحسين علي.

وللوسط ابراهيم بايش وامير العماري وعلي جاسم وبشار رسن واسامة رشيد، وللهجوم: مهند علي.

ومن المؤمل أن يتوجه المنتخب العراقي بعد نهاية اللقاء مباشرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لغرض التحضير والاستعداد لمواجهة الإياب التي ستقام في 26 من الشهر الجاري في ملعب ريزال التذكاري.