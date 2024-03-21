الحشد الشعبي يفكك شبكة دولية للمخدرات في البصرة

2024-03-21 21:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في محافظة البصرة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن”مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات / المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وبحوزتها 92 الف حبة مخدرة في محافظة البصرة”. وأضافت، أن”ذلك جاء خلال عملية استخبارية […]

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