محافظ الديوانية: ضم الأراضي الزراعية في قضاء آل بدير للتصميم الأساسي

2024-03-21 21:54:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن محافظ الديوانية عباس الزاملي، اليوم الخميس، ضم الأراضي الزراعية في قضاء آل بدير للتصميم الأساسي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستوفر الآلاف من قطع الأراضي لتوزيعها على الفئات المستحقة.وقال الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة المحلية عقدت اجتماعا بحضور مستشار المحافظ لشؤون الخدمات ومدير زراعة الديوانية ومسؤول شعبة الأراضي في قضاء آل بدير؛ لحل جميع الإشكالات الإدارية والمعوقات التي تواجه ضم الأراضي الزراعية للتصميم الأساسي في قضاء آل بدير".وأشار الزاملي، إلى أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين مسؤولين في إدارة المحافظة، ومديرية الزراعة، لضم الأراضي الزراعية المجاورة للتصميم الأساسي حسب قانون 80 لسنة 1970".وأكد الزاملي، أن "التوسع في التصميم الأساسي لقضاء آل بدير، سيوفر الآلاف من قطع الأراضي السكنية التي ستوزع على الشرائح المختلفة"، مشيرا، إلى أن "العمل بهذا الخصوص يشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة".من جهته، قال مستشار المحافظ لشؤون الخدمات ظافر البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة التي شكلت أنجزت أعمالها وسلمت الأوليات والأوراق الرسمية كافة إلى مديرية الزراعة؛ لغرض رفعها إلى محافظ الديوانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء بفرز الأراضي وتوزيعها على المستحقين".