الموانئ تعلن إكمال الطريق الرابط بين ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي

2024-03-21 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، إنجاز 90% من الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو، وفيما أشارت إلى وضع خطة محكمة لإعادة تأهيل البنى التحتية لثلاثة موانئ، أكدت إكمال الطريق الرابط بين ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود توجه لتحويل المساحات الشاغرة في الموانئ لمناطق صناعية.وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة بمشروع ميناء الفاو ووصل إلى مستويات متقدمة، حيث بلغت نسب الإنجاز في الأرصفة الخمسة أكثر من 90 بالمئة"، مبينا، أن "الشركة ستتسلم رصيف 3 ورصيف 4 الشهر المقبل، كما وتستلم مشروع الأرصفة بالكامل بنسبة إنجاز 100 بالمئة في تشرين الأول المقبل حسب ما مخطط له".وأضاف، أن "الشركة وضعت خطة محكمة لإعادة تأهيل البنى التحتية كاملة في ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي وميناء خور الزبير بكلفة 18 مليار دينار"، مشيرا، إلى أن "أهم ما تم تنفيذه مؤخرا هو استكمال الطريق الرابط ما بين ميناء أم قصر الجنوبي وميناء أم قصر الشمالي بطول 4.5 كيلو متر بـ 5 ممرات ذهابا وأربعة أخرى إيابا بعرض 16 مترا لكل ممر".وبين، "أننا توجهنا إلى تنفيذ الطريق الرئيس رقم واحد مع الدخول إلى ساحة الترحيب، وبالتالي ربطنا ميناء أم قصر بطريق يتجاوز الـ6.5 كم من مدخل بوابة المدخل الرئيس إلى ميناء أم قصر الجنوبي"، موضحا، أن "افتتاح ساحة الترحيب وفر لنا القاعدة أو الفسحة لسحب جميع الشاحنات التي كانت تعيقنا سابقا، حيث أصبحت الشوارع والطرقات والساحات فارغة وممكن العمل بها وتأهيلها".وبين، أنه "تمت المباشرة بتنفيذ طريق رقم أربعة بطول 2300 متر بنفس المواصفات من مادة الخرسانة المسلحة التي سيتم إكساؤها بمادة الأسفلت المخلوطة بمادة البوليمر"، لافتا إلى "أننا سنبدأ خلال الشهرين المقبلين بتنفيذ طريق حولي من ساحة الترحيب باتجاه الأرصفة الشرقية لميناء أم قصر بطول 10 كم، وباشرنا منذ أكثر من شهرين بتنفيذ طريق نربط به الأرصفة المطلة على قناة خور الزبير في ميناء أم قصر، بساحة الترحيب بطول أكثر من 2.5 كم".وأشار الى، أن "خطتنا للسنة المقبلة تتضمن إدخال المجسر رقم 2 في ميناء أم قصر لكي نخلق حالة انسيابية عالية جدا".وأكد، أن "الدعم الحكومي واضح جدا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النقل رزاق محيبس وهما يتواصلان معنا باستمرار ويتابعان تنفيذنا البرنامج الحكومي"، لافتا، إلى أن "هناك حلحلة لجميع ما نمر به من مشاكل حيث إن رئيس الوزراء يتدخل بشكل مباشر لإسناد الوزارة والشركة العامة لموانئ العراق وخصوصا في مشروع ميناء الفاو بكل مراحله وتفاصيله والتوسعات التي تم طرحها كأفكار".وذكر، أن "أهم ما وصلنا له في ميناء أم قصر هو وضع سياسة صحيحة فعالة ممكن أن نمضي بها لأكثر من 15 سنة مقبلة توفر الانسيابية المطلوبة"، لافتا إلى "أننا أخذنا بالحسبان حسابات التغيرات الاقتصادية وتغيرات النقل ولدينا الآن حجم المناولة يصل إلى مليون حاوية سنويا مع العلم أن الطاقة التصميمية التي توصلنا لها هذا العام هي أكثر من 3 ملايين ونهاية العام سوف نصل إلى أربعة ملايين".وأشار، إلى أن "هناك محطة جديدة صناعية متكاملة سوف تدخل حيز التنفيذ خلال شهر أو الشهرين المقبلين، وسوف يوضع حجر الأساس ويبدأ تنفيذها"، لافتا، إلى أن "الشهر المقبل سيشهد رسميا افتتاح معمل لصناعة الزيوت داخل ميناء أم قصر الجنوبي".وأكد، أن "توجهنا الحالي لزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم اقتصاد الدولة ودعم الحكومة وهو تحويل جميع المساحات الشاغرة لدينا إلى مناطق صناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات القطاعية الأخرى"، لافتا إلى "أننا سوف نكون جزءا من الحكومة الداعمة لاقتصاد البلد".