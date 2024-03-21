استخبارات الحشد الشعبي تفكك شبكة دولية للمخدرات في البصرة

2024-03-21 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تفكك شبكة دولية للمخدرات في البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات / المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وبحوزتها 92 الف حبة مخدرة في محافظة البصرة".واضافت أنه "جاء ذلك خلال عملية استخبارية نوعية ومعقدة، ومتابعة ميدانية استمرت لمدة 72 ساعة، حيث تمكنت المفارز وبعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة دولية للمخدرات في محافظة البصرة وضبط (92٫000) حبة مخدرة واعتقال تاجرها، بعدما كانت الشبكة تروم توزيعها داخل العراق وخارجه".وتابعت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتقل والمضبوطات".