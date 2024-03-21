شقق وسيارات وفاشنستات واعلاميات.. تفاصيل جديدة عن "فضيحة شبكة الضباط الابتزازية"

2024-03-21 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تكشفت المزيد من التفاصيل عن طبيعة نشاطات "شبكة الابتزاز الامنية" التي اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم امس الاطاحة بها، وادت الى نقل ضباط كبار إلى الامرة.





واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول امس الاربعاء، الاطاحة بشبكة من الضباط في القيادات الامنية تستخدم صفحات باسماء مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف للاساءة الى المؤسسات الامنية والضباط وابتزاز الضباط والجنود.





وفي الاثناء، اكدت مصادر ان الفريق الركن سعد العلاق، واللواء سعد معن في صدارة هذه القائمة التي ضمت اكثر من 14 اسما من ضباط برتب كبيرة متورطين بهذه الشبكة.





وفي تفاصيل اكثر، اكدت مصادر مطلعة لـ"بغداد اليوم"، إن الشبكة تضم بلوغرات وفاشنستات واعلاميات معروفات، مرتبطات بقيادات امنية ونواب ووزراء سابقين ومسؤولين كبار".





وبينت المصادر ان "الشبكة تعمل بكل الممنوعات وتتضمن اعمالهم هدايا عبارة عن سيارات وشقق ببوابة العراق لفاشنستات واعلاميات"، مبينة ان "الاعمال تتضمن الشذوذ والدعارة والابتزاز وتسويق بنات الليل والمشاهير الى رجال اعمال ونواب ووزراء"، فيما اوضحت المصادر ان "شاعرة واعلاميات وفاشنستات وقيادات بوزارة الداخلية وضابط بوزارة الدفاع جميعهم يقودون هذه الشبكة".





وتوضح المصادر ايضا، ان الشبكة تضم ايضا مدير قناة معروفة "ع.ط"، مشيرة الى ان "الاعترافات حتى ليلة أمس مستمرة والوساطات والضغوطات متواصلة".



