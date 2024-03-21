2024-03-21 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، عن تكليف اللواء أمجد نوري العوادي مستشاراً أمنياً جديداً لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه تم "تكليف اللواء أمجد نوري العوادي بمهام المستشار الأمني لوزير الداخلية بديلاً من اللواء سعد معن".

ولفت المصدر الى، ان "وزير الداخلية قرر هيكلة دائرة المستشار الأمني للوزارة".

وكشف عن "إلغاء سحب يد المستشار الأمني اللواء سعد معن ونقلة إلى أمرة وزارة الداخلية، ونقل مدير مكتب المستشار الأمني إلى إمرة وكالة شؤون الشرطة، ونقل كوادر وموظفي المكتب إلى شرطة حماية السفارات وحماية الدبلوماسيين".

وأمس الاربعاء، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، احالة بعض الضباط الكبار الى الآمرة يمتلكون شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود من خلال صفحات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



