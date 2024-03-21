2024-03-21 22:18:08 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أنه لن “يترك منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي لإرضاء أطراف معينية”، مشيراً إلى أن القانون وحده كفيل بإعفاءه من المنصب. وأضاف الفياض في حديث متلفز، “لن أقبل أن أترك منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي لصالح أطراف معينة، إنما القانون هو الكفيل بإعفائي”. وتابع الفياض أنه “مستمر بأداء مهامه […]

ظهرت المقالة الفياض مجدداً: لن أترك رئاسة الحشد ارضاءً لأطراف معينة.. لا يعفيني سوى القانون أولاً على Eishan.