انطلاق مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفلبيني ضمن التصفيات المزدوجة

2024-03-21 22:48:05 - المصدر: واع

البصرة - واعانطلقت قبل قليل، مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفلبيني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على ملعب (جذع النخلة) بالمدينة الرياضية في البصرة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) في وقت سابق أن "التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهةِ منتخب الفلبين ضمت في حراسة المرمى جلال حسن وفي خط الدفاع زيد تحسين وريبين سولاقا وحسين علي وضرغام إسماعيل، أما في خط الوسط جاء كل من أسامة رشيد وأمير العماري وإبراهيم بايش وعلي جاسم، فيما جاء في خط الهجوم بشار رسن ومهند علي".