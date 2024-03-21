2024-03-21 22:48:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق القوة الجوية، يوم الخميس من تحقيق الفوز على نظيره فريق النفط بنتيجة 3-0 في مباراة ودية.

وأقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب نادي النفط بالعاصمة بغداد.

وتعد المباراة استعدادية لكلا الفريقين قبل انطلاق دوري نجوم الكرة المقررة بعد انتهاء المنتخب العراقي من خوض مباراته أمام الفلبين ضمن المنافسات الآسيوية المزدوجة.

ويحتل القوة الجوية المركز الاول بعد انتهاء المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق برصيد 45 نقطة بينما يحتل النفط المركز 9 برصيد 27 نقطة.