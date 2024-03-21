من فجر الجمعة وحتى الأحد.. هذا ما سيشهده العراق خلال ساعات

2024-03-21 22:48:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، رياض نصيف القريشي، مساء الخميس، عن تطورات أجواء العراق ليوم غد الجمعة، مرجحاً أن تتأثر البلاد بأمطار في عدد من المناطق.

وتوقع القريشي، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أن تتأثر أجواء البلاد بداية من ساعات فجر الغد بأمطار في الأنبار وبادية النجف وبادية المثنى، لتشمل مع بداية الصباح الموصل ودهوك وكركوك صلاح الدين وتكون غزيرة احياناً".

وأضاف أن "هذه التأثيرات ستشمل بغداد وكربلاء وبابل وأجزاء من القادسية وواسط وميسان بأمطار بين خفيفة إلى متوسطة الشدة".

وأشار القريشي، إلى أن "تأثير الأمطار سيستمر حتى ساعات فجر وصباح يوم السبت، وأن هذة الحالة هي مقدمات للحالة المرتقبة يوم الأحد 3/24 التي تكون أكثر غزارة".